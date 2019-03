Öff, lo spazio eventi a Bologna presenta: Paolo Doesn't Play With Us (Italia, folk)



Giulia Meci e Matu Maini sono due musiciste accomunate da una grande passione per le corde e per il rock! Per scrivere i loro brani si ispirano ai folk-rock di Nick Drake, Jeff Buckley, Elliot Smith, passando da sonorità più grunge come quelle degli Alice in Chains.

Attive dal 2016 nella scena live, ad aprile 2017 è uscito il loro album d’esordio:

"Reversal of Fortune "

Co-produzione PdPWu & Sergio Altamura

Registrato e mixato da Roberto Rettura - Lo Studio Spaziale (BO)

Mastering: Max Trisotto

Nel 2018 l’album è stato distribuito su tutte le piattaforme digitali dall’etichetta Blooms Recording / PMS Studio.

Dopo due anni di intensa attività live in Italia, lavorando sui nuovi brani, la dimensione più acustica ed intima di “Reversal Of Fortune” lascia maggiore spazio alle poliritmie, a contaminazioni con strumenti etnici e ad un approccio più deciso, ed è in questo nuovo contesto che Tommy Ruggero, batterista/percussionista (conosciuto per le sue molteplici collaborazioni in diversi progetti musicali), si inserisce naturalmente, portando il suo amore per il mondo e il suo inconfondibile groove.

La band è attualmente in lavorazione del secondo album, uscita prevista per l’autunno 2019.



PREZZI

ingresso: gratuito



ORARI

apertura spazio: 18.00

inizio live: 21.30