Arte Fiera, Paratissima Bologna Art Fair

Paratissima continua il suo percorso e dopo le tappe di Lisbona, Skopje, Cagliari e Napoli allarga ancora i suoi orizzonti sempre con la mission di promuovere l’arte contemporanea e i talenti emergenti attraverso premi, progetti curati e iniziative che aumentano di anno in anno.



Dal 2 al 4 febbraio 2018, in concomitanza con Artefiera e l’Art Week bolognese, Paratissima approda a Bologna nella sede di IAAD, avviando una collaborazione con una delle università più apprezzate a livello nazionale e internazionale in materia di creatività e trasversalità tra discipline e progetti.



Animali Notturni – the dark side of life è il tema della prima edizione di Paratissima|Bologna, che si configurerà come un esteso progetto espositivo mantenendo sempre la connotazione di evento ibrido, aperto a qualsiasi forma d’arte e di partecipazione, sia ad artisti indipendenti e collettivi che associazioni culturali e gallerie d’arte.