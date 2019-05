Festa di Primavera al Parco della Montagnola

Torna per la VIII edizione la Festa di Primavera di “Quelli del Betti…”.

Da otto anni le famiglie degli oltre 200 bambini che frequentano le due scuole dell’infanzia Betti 2 e Betti 3 e il nido Betti organizzano una grande festa nel parco, in cui le scuole sono immerse, per aprirlo alla città. Un momento bellissimo di aggregazione, festa e socialità, sia per i bimbi, che vedono il parco monumentale aprirsi ai giochi, che per i grandi.

Come ogni anno, la festa ha ricevuto il patrocinio del Quartiere Santo Stefano che si è dimostrato fin da subito partner entusiasta di tutti quei cittadini che intendono riappropriarsi di uno spazio verde così centrale e strategico, oltre che unico in quella zona della città. Fondamentale il supporto del gestore del parco, Gruppo Montagnola (Associazione Arci Bologna e Antoniano Onlus) e del comitato #FreeMontagnola, convinti del fatto che lavorare insieme per uno spazio comune sia la chiave vincente per ottenere dei risultati.

Anche per questa edizione, alla festa sono state invitate associazioni sportive e ludico/ricreative del territorio che offrono attività a tutti i bambini.

Buone pratiche dal basso per condividere uno spazio pubblico così importante e centrale, un polmone verde in mezzo alla città, dove il presidio di famiglie, studenti, sportivi, padroni di cani

diventa strumento fondamentale per la vivibilità della Montagnola.

A partire dalle 15.30 si avvierà la festa, allietata da amici vecchi e nuovi.

Come sempre il parco diventerà lo spazio ideale per iniziative sportive: avremo la Polisportiva Lame e con corsi di pattinaggio a rotelle, il basket con Elleppì, il calcio con il Team Sport.

Previsti poi tanti laboratori: fumetto e disegno con Canicola edizioni; laboratorio per sfoglini e sfogline in erba; laboratorio di argilla; laboratorio di giardinaggio.

A rendere ancora più allegra la Festa, tanta musica, un intervento musicale della scuola di musica CEMI Bologna e un laboratorio musicale. Avremo anche un assaggio di danza indiana Bharata Natyam, mudra e ritmi con Alice Giuliodori e Sara Azzarellii di Associazione Culturale JAYA.

Non mancheranno i giochi: il tiro a segno con i barattoli, i giochi con la carta, la pesca.

Un pensiero anche ai bimbi più piccini, con uno spazio “morbido” di lettura e gioco e un laboratorio di travasi.

Durante la festa sarà sempre attivo un ricco banco-merenda realizzato dai genitori. Bibite per grandi e piccini saranno disponibili, anche grazie alla baracchina di Max I gelati sono buoni.

E siccome la Montagnola è contro gli sprechi e per la sostenibilità, Hera fornirà a “Quelli del Betti…” gli eco-box necessari per la raccolta differenziata.