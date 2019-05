"Montagnola Republic": estate al Parco della Montagnola fra cinema, food e sport

Riparte il 31 maggio per il gruppo di gestione del Parco della Montagnola, formato dal 2010 da Arci Bologna e Antoniano onlus, la programmazione estiva che quest’anno prende il via sotto il nome di “Montagnola Republic”, che fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

La Montagnola è pronta a un’estate all’insegna del divertimento: “Montagnola Republic” dichiara la propria indipendenza dalla noia e dalla quotidianità, coinvolgendo il pubblico bolognese in una stagione ricca di eventi e svago.

Insieme ad Arci Bologna e Antoniano onlus, diversi i protagonisti di “Montagnola Republic” che da giugno a settembre animeranno le lunghe giornate estive nel cuore di Bologna: dal Circolo Arci Binario69 che conferma per il secondo anno l’eclettica proposta musicale e non, passando per la rassegna cinematografica del comitato #FreeMontagnola, fino ad arrivare alla proposta food quest’anno curata da Focacceria Mediterranea.

Coinvolta in questa stagione estiva anche Confcommercio Ascom Bologna che conferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto Montagnola: tornano infatti i campetti da basket e calcetto per creare momenti di svago all’insegna dello sport e della condivisione per tutti.

Movimento all’aria aperta anche con lo Yoga, attività anche per questa estate da Binario69, al fine di offrire un contenuto legato al benessere, con l’insegnante di Yoga Gaia Tassinari del centro Darshan Yoga Bologna.

La programmazione musicale quest’anno sarà completamente curata dal Circolo Arci Binario69 che, per l’occasione, torna a trasferirsi tra le bellezze del Parco proponendo un fitto calendario di appuntamenti all’insegna della contaminazione musicale e sonorità mai banali dalle sfumature funk, electro, swing e dalle contaminazioni jazz: gli eventi sono previsti dal 31 maggio, ore 21.30.

Grande novità della stagione la Radio Jambo on air: sempre curata da Binario69, Radio Jambo sarà la nuova web radio di Montagnola Republic in onda tutti i giorni per offrire interviste, esclusive riguardanti gli artisti e un diverso modo di fruizione del Parco.

Con l’estate in Montagnola torna anche il cinema all’aperto con “A piedi nudi nel prato”, rassegna curata per il terzo anno consecutivo dal comitato cittadino #FreeMontagnola. Dal 17 giugno all’8 agosto, tutti i lunedì e giovedì in Montagnola saranno dedicati al cinema con la proiezione di film in proseguimento di visione e titoli per famiglie. Il tema scelto quest’anno da #FreeMontagnola è “Le stagioni della vita” e attraverso i film si racconteranno le varie stagioni della vita, dall’adolescenza all’età anziana, rivelandone gioie e dolori, passaggi e rinascite, fatiche e successi.

A queste iniziative si aggiunge la programmazione giornaliera dei campi estivi curati da Arci Bologna con la collaborazione di Antoniano onlus e dedicati ai bambini e alle bambine dai 5 ai 12 anni. Da ormai 9 anni il parco della Montagnola è il luogo dove passare l’estate in città per moltissime famiglie e quest’anno i temi centrali della programmazione sono proprio la cultura e città perché, come afferma Rossella Vigneri – Presidente Arci Bologna: “Con questa rassegna ci immaginiamo un parco che sia sempre più aperto e in connessione con la città. L’abbiamo chiamata Repubblica perché gli abitanti della città sono sovrani, e cultura, sport, educazione e divertimento regnano in equilibrio con il rispetto per le persone e l’ambiente.” Le fa eco il Direttore dell’Antoniano, Fr. Giampaolo Cavalli: “una stagione estiva, quella in Montagnola, che vuole restituire alle famiglie il cuore verde pulsante della città, un luogo di condivisione in cui poter trascorrere insieme dei momenti di positività durante le ore della giornata, un luogo che ci auguriamo possa continuare ad essere sempre più fruibile per tutti”.