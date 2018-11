"Parsons Dance": danza acrobatica carica di energia e positività

Nuovo attesissimo tour italiano per la Parsons Dance, la compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza acrobatica carica di energia e positività. Nata nel 1985 dal genio creativo dell'eclettico coreografo David Parsons e del lighting designer Howell Binkley, Parsons Dance è una tra le poche compagnie che, oltre ad essersi affermata sulla scena internazionale, è riuscita a lasciare un segno nell'immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute veri e propri "cult" della danza mondiale. Gli show, sempre richiestissimi, sono già andati in scena nei cinque continenti, in 22 paesi e in più di 383 città, nei più importanti teatri e festival.

Nel programma del tour italiano 2019 non mancherà la sempre richiestissima Caught, una hit della modern dance definita dalla critica: "una delle più grandi coreografie degli ultimi tempi", e in anteprima europea verrà eseguita Microburst, un'audace e brillante performance per quattro ballerini su musica classica indiana composta e suonata live da Avirodh Sharma, che ha debuttato lo scorso maggio 2018 al Joyce Theatre di New York.

