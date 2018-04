Party nel parco: Festa dei fiori 2018

Quest'anno Partycella sta preparando un Super evento.. "OCCUPAZIONE DEL PARCO" dalle 18 di Sabato 12 Maggio

Accensione delle griglie con crescentine e birre e poi i MAGNETIKA coverband con un concertone fino a notte fonda a cui segue un DjSet Baricellese DOC! E non preoccupatevi che non è finita qui...

Domenica 13 Maggio senza passare da casa, riaccendiamo tutto alle 11:00... Parco sarà invaso da sport e esibizioni di BCM MINERBIO con il tunnel di battuta dove girare la mazza! Il tatami della CSR Ju Jitsu Italia Baricella su cui vedremo le piccole/grandissime cinture! Scuderie Prato Basso con il battesimo della sella per i più piccini! La Boxe con incontri sul Ring! E lo #Spinning direttamente sul palco a tempo di RocK!

ah già... il Palco... beh PARTYCELLA è Musica da sempre quindi 9 CONCERTI per tutti i gusti!

Si apre con REGINA la nostra immancabile!

passando ai giovanissimi Rap Positive LainZ e #AK KALI a seguire Il Dúo América e spinning exibition, gli Sdrumax Band in pieno aperitivo con il cambio palco dei Mrs Sweet, Ms Coffe & The Coffee Killers, che lasceranno il posto a Julia & the Brownies per poi miscelarsi con i Dreadful Imbroglio e a chiudere con OWN PAW THEE DIE.. Lo spettacolo è assicurato e se piove ce ne sbattiamo SIAMO AL COPERTO!