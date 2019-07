"Passaggi", la mostra fotografica

Venerdì 5 luglio prossimo, alle ore 18:00, all’interno del Rifugio antiaereo “Vittorio Putti” di Villa Revedìn, del Seminario Arcivescovile di Bologna, sarà inaugurata “Passaggi”: ispirata al tema della memoria e del mutamento, intende mettere a confronto e far dialogare fra loro la straordinaria forza dell’architettura del rifugio “Vittorio Putti”, con la scultura, la fotografia e l’immagine video.

“Passaggi”, organizzata dall’associazione “Il Campone” in collaborazione con l’Associazione Amici delle vie d’Acqua e dei sotterranei di Bologna, che ha lavorato al recupero del rifugio, e con Dryphoto arte contemporanea di Prato, propone le sculture di Guy Lydster, le fotografie di Andrea Abati e video di Paolo Quartapelle.

“Passaggi” sarà visitabile dal 5 luglio al 6 settembre 2019, presso il Rifugio antiaereo di Villa Revedìn, Seminario Arcivescovile, Piazzale Bacchelli, 4, Bologna. Questi gli orari del mese di luglio: giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 17:00 alle 21:00 (altri orari su appuntamento). Ad agosto apertura straordinaria solo il 14 e 15 dalle ore 15:00 alle 21:00.

Il programma prevede anche due appuntamenti speciali:

- giovedì 11 luglio, ore 18:00, Talk con Vittoria Ciolini e Alba Braza che presentano “Piazza dell’Immaginario – un progetto per Prato di Dryphoto arte contemporanea”;

- venerdì 19 luglio, ore 18:00, Talk con gli artisti curato da Walter Guadagnini