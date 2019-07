Passeggiate di quartiere, raccontare Bologna oggi

Sei quartieri di Bologna, sei percorsi guidati. Un racconto urbano sulle forme, relazioni e spazio pubblico aldilà delle mura, attraverso itinerari diffusi alla ricerca di voci e luoghi della memoria ed identità culturale di quartiere. Al via il 16 luglio il progetto Passeggiate di Quartiere. Dinamiche, spazi e identità: la rassegna di itinerari diffusi sul territorio, a cura di Free Walking Tour Bologna e Fondazione per l'Innovazione Urbana con il contributo del Comune di Bologna, che intende dare voce alla città oltre le Torri, una città che spesso non si nota eppure vive, rumoreggia, respira, si rigenera. Passeggiate di Quartiere racconta le dinamiche, gli spazi e le rigenerazioni urbane viste dall’interno, tramite le voci e il coinvolgimento diretto di chi quei quartieri li abita, li vive, li sviluppa. I percorsi guidati punteranno a valorizzare le dimensioni ambientali, le vecchie e nuove forme dell’economia urbana, la qualità dello spazio pubblico inteso come luogo di bellezza e socialità. L’obiettivo al quale il progetto ambisce è riportare le persone a riflettere sull’importanza dello spazio pubblico come generatore di creatività, sostenibilità e cultura, nonché direttrice sui cui calibrare l’azione urbanistica di riqualificazione. Si partirà il 16 luglio con la prima passeggiata a San Donato-San Vitale, seguirà poi Porto-Saragozza e Borgo Panigale-Reno. Qui il programma dettagliato.



Martedi 16 luglio ore 18.30

San Donato–San Vitale Il valore dell’inter-cultura

L’itinerario si sviluppa in uno dei quartieri più multiculturali di Bologna, da sempre attivo in esperienze di accoglienza, dialogo e globalità; nei suoi luoghi si intrecciano storie e persone che condividono arti, saperi e conoscenza. Ritrovo in Piazza dei Colori per seguire poi: via Pallavicini, Centro Rostom e Casa Willy, Centro di Cultura Islamica e Moschea, Bella Fuori 3, Centro Interculturale Zonarelli. Si terminerà al Giardino Parker Lennon con la serata della rassegna SunDonato. Si prevede l’utilizzo di mezzi pubblici, è consigliabile munirsi di biglietto.



Mercoledi 17 luglio, ore 18.30

Porto–Saragozza Un quartiere in creativa trasform-azione

L’itinerario attraverserà i luoghi e le centralità più attive del quartiere; storie e luoghi della rigenerazione urbana, dell’innovazione sociale e dell’attivismo civico bolognese. Ritrovo presso l’ingresso Scalo Ravone (via Casarini) per seguire poi: Quadrilatero, Ex mercato Bestiame, via dello Scalo, Porto15, Manifattura Arti. Si terminerà al Parco 11 settembre con la serata della rassegna "Cine-Porto BOff".



Sabato 20 luglio ore 10.00

Borgo Panigale–Reno Quartiere dormitorio o patrimonio verde da scoprire?

L’itinerario si snoderà tra parchi, giardini e orti urbani, intendendo valorizzare la rete dei paesaggi e delle aree a elevato valore ecologico-ambientale, per promuovere una nuova lettura del quartiere.

Ritrovo presso la Stazione Fs di Casteldebole per seguire poi: Parco dei Pini, Parco dei Noci, Giardino degli Olmi, Parco delle Querce, Giardino dei Bambù. Si terminerà con un momento conviviale a Villa Bernaroli (raggiungibile in macchina dalla Stazione di Casteldebole)



Le passeggiate dureranno circa 2-3 ore, la partecipazione è libera e aperta a tutti. Si potrà contribuire al progetto tramite un’offerta libera a sostegno dell’associazione.

Per maggiori informazioni e per prenotare: info@samesametravels.com 3351627175



Passeggiate di Quartiere fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

Gallery