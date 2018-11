Paura sotto la pelle 2: l'aperitivo firmacopie

La confraternita dell'uva partecipa con un aperitivo firmacopie a Paura sotto la pelle 2, la prima rassegna bolognese dedicata alla paura, nelle parole e nelle immagini, organizzata da Giusy Giulianini, Giovanni Modica e Fabio Mundadori presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Alma Mater Studiorum (Via Zamboni 32 – Bologna),



Giunta alla seconda edizione, analizzerà il processo di generazione della paura nel lettore e nello spettatore, attraverso il confronto tra scrittori, sceneggiatori, registi e critici, ognuno dei quali fornirà la sua personale "ricetta".



Un calice di vino della casa in omaggio, accompagnato da un piccolo aperitivo, per ogni libro acquistato durante la serata.



giovedì 29 novembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



GLI SCRITTORI PROTAGONISTI: Roberto Carboni, Fabio Mundadori, Matteo Bortolotti, Angela Capobianchi, Piera Carlomagno, Maurizio Lorenzi, Paolo Roversi, Mariano Sabatini, Luca Occhi, Francesca Bertuzzi, Fabrizio Borgio, Roberto Centazzo, Di Marino Stefano, Giada Trebeschi, Letizia Vicidomini, Valerio Varesi, Loriano Macchiavelli, Enrico Pandiani, Enrico Luceri, Paola Barbato.