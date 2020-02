"Per troppo amore": uno spettacolo necessario che vede tutti impegnati a fare la propria parte

Domenica 1 marzo alle ore 21.00 appuntamento all'Auditorium Spazio Binario di Zola Predosa con lo spettacolo "Per troppo amore".

"Per troppo amore" è quel titolo sui giornali che compiange una donna e prova a comprendere un violento. È quella frase non ponderata della vicina di casa che ai microfoni di un telegiornale spiega la possessiva gelosia di un carnefice. È quel pensiero che attraversa donne, più deboli di altre, che continuano a giustificare i segni perpetrati sul loro corpo dall'uomo amato come inevitabile condizione della loro esistenza.

"Per troppo amore" è uno spettacolo-denuncia che dà voce alle tante donne, vittime di violenza, che sono riuscite a ribellarsi o che sono tristemente cadute. Storie vere, di una cronaca che troppo frequentemente si tinge di rosso sangue e non di rosa amore. Giovani attrici, future donne di domani, per la prima volta su un palcoscenico insieme alle rispettive madri, daranno corpo a un racconto emotivo di potente impatto.

Uno spettacolo necessario che vede tutti impegnati a fare la propria parte.