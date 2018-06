Percorsi per corpi

Collettiva fotografica - seconda edizione



Percorsi fotografici differenti si intrecciano nel derma artistico appenninico bolognese. Corpo e paesaggio dialogano nelle opere di undici fotografi del territorio.



Spazio Omniae - Ponte di Riola, Grizzana Morandi (Bo)



inaugurazione 16 giugno 2018 h.11

interventi musicali Elisa Genghini e Roberto Vitale



aperture sab.16/6 - Dom.17/6 -Sab.23/6 - Dom.24/6 h.10-20



ingresso gratuito



Alla fine del 1800, il Conte Cesare Mattei, per ospitare gli illustri ospiti che giungevano da ogni parte per beneficiare delle sue cure, acquistò ed adibì ad albergo un edificio posto lungo il fiume Reno, ai piedi della Rocchetta Mattei, denominandolo Albergo della Rosa.

All'interno dell'albergo vi era una sala da ballo...oggi questo spazio riapre, per volontà di Massimiliano Usai, rinnovato,pieno di luce, come luogo trasversale di sperimentazione visiva, tra pittura e fotografia che dialogano in modo poetico ed evocativo.



Massimiliano Usai

spazio Omniae

info : 3468940621

massi.usai@gmail.com

Gallery