"Performing clouds": installazione oleografica di Michelangelo Bastiani

The Beautiful Eyes Series presenta "Performing clouds", un'installazione oleografica di Michelangelo Bastiani, composta da una grande nuvola in movimento, affiancata da altre due nubi in tempesta racchiuse in bottiglie di vetro.

L'opening, previsto il 25 gennaio alle 19 presso lo Studio oculistico D'Azeglio, in Piazza Galileo 6, a Bologna, si inserisce nel programma dell'Art City White Night durante la settimana dedicata all'arte contemporanea, in occasione di Arte Fiera.

Da sempre la nuvola, per la sua natura effimera e mutevole, è oggetto di osservazione ed immaginazione. Intravediamo nelle nuvole, profili, volti, animali, forme a noi familiari. L’occhio, attraverso la memoria delle immagini sedimentate nella coscienza, vede altro, oltre la forma visibile.

Pareidolia è il termine che meglio spiega questo fenomeno di illusione subcosciente, una caratteristica intrinseca dell’evoluzione del nostro cervello e dei centri adibiti al riconoscimento: vedere per assimilazione e analogia, un'esperienza che lo stesso Leonardo Da Vinci definì “di grande utilità a destare l’ingegno a varie invenzioni”. Metafora della trasformazione, e dell' imprevedibilità della psiche umana e dei suoi tormenti, la nuvola di Bastiani riproduce virtualmente un'entità naturale carica di simbologia e significati nascosti.

Nata da un'idea del neuro-oftalmologo Piero Barboni, socio fondatore insieme a Giacomo Savini dello Studio Oculistico D'Azeglio, e da una collaborazione con l'artista Umberto Ciceri che ne ricopre il ruolo di direttore artistico, TBYS è una rassegna espositiva sulla “fisiologia della percezione vista con gli occhi dell’arte”.

La sesta edizione di TBYS sarà intrisa di ipnosi, sogno e mistero, come pure di instabilità, tensione e trasformazione. Gli spettatori saranno invitati a contemplare le nuvole. L’ologramma, collocandosi in una sfera di transito tra reale e virtuale, sarà l’impianto scenico prescelto.

TBYS , come da suo intento programmatico , si pone l’obiettivo di fornire “conoscenza emotiva” rivelando la meraviglia dei meccanismi della visione umana.

La poetica delle nuvole di Bastiani va oltre la fantasia e pone davanti agli occhi dello spettatore una realtà meramente scientifica eppure incredibilmente affascinante che pare avere dei connotati di magia.

