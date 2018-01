"Pesce d'aprile. Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti"

Nel 1993 Daniela e Cesare si innamorano e dopo 7 anni mettono al mondo una bella bimba che si chiama Mia. Passano pochi giorni dal parto e il primo di aprile Daniela entra in coma a causa di un ictus. La diagnosi è feroce “non camminerà più”. Invece dopo 20 giorni Daniela esce dal coma e inizia con Cesare un strada difficile attraverso i disservizi del servizio sanitario, ma anche attraverso la scoperta del buono di ogni circostanza, che li porta oggi a non rinnegare nulla della vita e a gridare, com’è il caso di Daniela che “invece di pensare a quello che non potete più fare (la moto, il sax, lo sci d’acqua, il ballo, ..) pensate a quello che avete in più”.



Evento promosso da Incontri Esistenziali in collaborazione con "Gli Amici di Luca"

