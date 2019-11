"Peter Pan": una fantastica avventura

Domenica 1 dicembre "Peter Pan" alle ore 16:30 all'ITC Teatro di San Lazzaro. Peter Pan è la storia del tempo perduto che sfugge al nostro controllo, delle esperienze che ci fanno crescere in fretta.

Muovendosi in un mondo parallelo, un giardino prima e un’isola poi, il nostro Peter Pan arriva ad un punto in cui non può più crescere e conoscersi, e per questo non riesce a capire i sentimenti dei grandi. Il fatto di riconoscere il suo limite lo spinge ad aprire quella finestra che unisce il mondo dell’infanzia e quello dell’età adulta, che noi tutti dovremmo tenere aperta anche da grandi. Insieme a lui viaggeremo alla scoperta di temi fondamentali come il sogno e la crescita, riflettendo su come tutte le esperienze della vita possano trasformarsi in una fantastica avventura.