La compagnia bolognese Fantateatro torna al Cine Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (BO) pronta a incantare il giovane pubblico con le sue coinvolgenti e colorate storie. Domenica 25 marzo - ore 16.30 – speciale appuntamento per festeggiare la Primavera con l’imperdibile spettacolo musicale “Peter Pan e Wendy – Il Musical”.

In occasione della speciale festa per l’arrivo della Primavera, Fantateatro propone al giovane pubblico il fantastico personaggio nato dalla penna di James Matthew Barrie, Peter Pan, e le magiche avventure della misteriosa Isola che Non C’è.

Peter Pan si trova a vivere una nuova e inedita avventura in compagnia della piccola fatina Trilli, Grande Capo Indiano, le sirene e i bimbi sperduti. Insieme a loro Peter Pan affronterà di nuovo il “terribile” Capitano Uncino, suo acerrimo nemico, che vive sulla nave con i suoi sgangherati pirati pasticcioni e che ha una paura tremenda del coccodrillo che gli ha mangiato la mano.

Mescolando fantasia, azione e avventura Fantateatro regala a grandi e piccini unospettacolo esilarante e coinvolgente che cattura l’attenzione dello spettatore attraversocanzoni cantate dal vivo, coreografie e colorate scenografie.

Un’occasione, quella al Fanin, per ricordare a tutti l’importanza della fantasia, il cui sviluppo è fondamentale nei primi anni di vita dei bambini per stimolare la capacità di progettazione, la curiosità, l’espressività.