Phillip Bracken live: folk from Australia

“Se aveste bisogno di un confronto, Ben Harper, Nick Drake, Doug Burr o Josh Garres (sia per la calda voce che per la suggestiva chitarra), potrebbero essere citati. Ma siate certi che non trovereste nessuno degli artisti appena citati ascoltando Phillip Bracken; nessuno di loro, ma un’alta dose di uniche emozioni.”





Torna la grande musica dal vivo a La confraternita dell'uva.

Sabato 19 ottobre ospitiamo l'artista australiano Phillip Bracken e la sua chitarra, per farvi abbracciare da un miscuglio di alternative soul, indie roots/blues e folk.

Una chitarra guidata da un stile ritmico e ipnotico, completato da una voce evocativa che ti porta galleggiando fino all’etere un momento prima di trascinarti di nuovo nella sporcizia.

Come sempre, ingresso gratuito!



sabato 19 ottobre, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna

+++ FREE ENTRY +++