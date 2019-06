"Piacere, Pukapuka": parte da bologna la sfida al grande fratello

Piacere, #PukaPuka. Bologna sfida il grande fratello. E’ questo il tema, intrigante e misterioso, di un evento in programma lunedì 10 giugno alle 19 e alle 21 sulla Terrazza di San Petronio (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a stefano.andrini@gmail.com fino ad esaurimento dei posti).

Al centro dello spettacolo, un divertente mix di musica e storie, il libro #PukaPuka (edizioni Historica) scritto dal giornalista Stefano Andrini e dal rievocatore storico Alessandro Di Leva. Un giallo? Un fantasy? Un romanzo rosa? #PukaPuka è tutto questo ma anche molto di più. Con linguaggio asciutto, ironico e a tratti dissacrante i due autori mettono a nudo vizi e virtù della “grande rete” di cui sono, volenti o nolenti, eroi per caso.

Protagonista di questa storia, presentata con successo al Salone del libro di Torino e in gran parte ambientata a Bologna, una guerra surreale dichiarata da sua maestà l’algoritmo al mondo intero, politica compresa.

Scrive in proposito Paolo Gulisano, vice presidente della Società chestertoniana italiana: “Sono riconoscibili le influenze sugli autori di grandi maestri del romanzo surreale come Gilbert Keith Chesterton, o il primo Guare¬schi, quello del “Marito in collegio” e “Il destino si chiama Clotilde”. Per surreale non in¬tendiamo grottesco o improbabile. Semplicemente, significa che c’è qualcosa che supera il reale, pur non prescindendo da esso”. “Gli autori di questo libro” prosegue Gulisano “non voglio¬no solo farci sorridere e divertire. Vogliono farci pensare”.

Chi vincerà la sfida contro #PukaPuka? Lo si scoprirà nel corso dell’evento sulla Terrazza di San Petronio affollata di tanti ospiti. Oltre agli autori saranno presenti lo stesso Gulisano, Guido Mocellin, esperto di web, gli attori Piera Dal Bosco e Andrea Cavalieri, la giornalista Chiara Sirk. La colonna sonora sarà curata dal musicista bolognese Franz Campi. Incursione a sorpresa del comico Andrea Vasumi.