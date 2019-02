Piazza Grande e Stefano Fucili omaggiano Lucio Dalla al Cortile Cafè

Ormai una tradizione, il consueto appuntamento al Cortile Cafè nella ricorrenza del compleanno di Lucio Dalla con Piazza Grande omaggio a Lucio Dalla, una delle più significative band omaggio al grande Lucio, con le sue canzoni più celebri interpretate da Stefano Fucili cantautore prodotto da Dalla alla fine del degli anni novanta, autore con e per Lucio della canzone Anni Luce (CD Luna Matana).

L'evento fortemente, voluto da Stefano Fucili e dallo Staff del del Cortile Cafè, ogni anno richiama centinaia di giovani e non solo per ricordare il grande cantautore Bolognese.

Il concerto è arricchito dai reading dell'attore Fabrizio Bartolucci che interpreta pensieri, racconti e testi di Dalla.

La band Piazza Grande porta con successo la musica di Lucio di piazze e teatri italiani dal 2012, e lo scorso 6 settembre ha fatto da band-resident all'evento "Bologna suona e canta Dalla" in Piazza Verdi organizzato dal comune di Bologna e dalla Fondazione Lucio Dalla, con la presenza di vari collaboratori e amici di Lucio come Iskra Menarini, Riccardo Majorana, Marcello Balestra, Bracco di Graci e molti altri.



PIAZZA GRANDE:

Stefano Fucili (voce e chitarra)

Bartolucci Fabrizio (reading)

Tommaso Baldini (chitarre)

RobertoPanaroni (basso)

Danilo Lovino (tastiere)

Damiano Trevisan (batteria)



Prevista la presenza di ospiti amici di Lucio....