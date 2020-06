I mercati Piazzola e Montagnola tornano il 5 e 6 giugno 2020

Dopo il lungo lockdown, venerdì 5 giugno riapre il mercato della Piazzola in Piazza VIII Agosto, nel rispetto delle nuove regole da Covid-19. Come sempre, i banchi copriranno la grande piazza e via Irnerio, mentre l'area 'vintage' sarà come sempre nella zona dello sferisterio. Gli ingressi e le uscite saranno contingentate e sarà obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti ai banchi, dove verrà distribuito il gel igienizzante. Si replica, come sempre, sabato 6 e poi tutte le settimane.