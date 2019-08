Pic nic sotto le stelle

Sabato 10 agosto a partire dalle ore 20.00 la Polisportiva di Villa Fontana in collaborazione con l'Associazione Culturale di Villa Fontana organizza una serata dedicata alle stelle cadenti.



Saranno disponibili due postazioni con telescopio per ammirare Luna, Giove e Saturno, buon cibo, cocktail e musica dal vivo con l'esibizione di "Ar duo".



Per un maggiore relax, non dimenticate di portare stuoie o plaid sui quali stendervi e mangiare e il vostro binocolo!