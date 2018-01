Art City White Night, Piccola teoria del colore, una mostra di Marakanda

Sabato 3 e domenica 4 febbraio la mostra “Piccola teoria del colore” sarà allestita negli spazi di Radio Città del Capo. E’ un’installazione ideata dal team di Marakanda, laboratorio creativo protetto per persone con disabilità gestito da Open Group, e realizzata a partire dai lavori di Monica Picca, la cui produzione ha come elemento chiave il colore. L’occasione è Art City White Night, la notte bianca dell’arte che accompagnerà l’edizione 2018 di ArteFiera. Nello spazio espositivo a partire dalle 20.00 ci sarà anche una diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Città del Capo (94.700 e 96.250 Mhz).



Monica Picca realizza composizioni dettate da un’inesauribile ricerca di combinazioni cromatiche e l’idea di fondo dell’esposizione è di ampliare la gamma degli effetti percettivi attraverso l’accostamento e l’interazione che si determinano tra colori appartenenti a opere diverse.

Anche i visitatori saranno coinvolti: potranno entrare uno per volta in una cabina, in cui avranno a disposizione delle forme colorate in legno per realizzare una propria composizione, indossando una cuffia antirumore che permetta loro di sperimentare la condizione in cui Monica, persona sorda e con disabilità intellettiva, realizza le sue creazioni. Le composizioni saranno poi fotografate con una Polaroid e gli scatti saranno appesi all'esterno della cabina.