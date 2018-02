Piccoli costruttori crescono, riutilizzando materiali di scarto

Un laboratorio gratuito per imparare a diventare “piccoli costruttori” utilizzando solamente materiali di scarto. Si intitola “Architetture in divenire” ed è una iniziativa rivolta a bambini (a partire dai 6 anni) in programma giovedì 15 febbraio, alle 18, da Grassroots, osteria-libreria con spazio bimbi in via Lamponi 12/a.



L’appuntamento è organizzato da DireFareAggregare, gruppo di genitori che promuove attività “family friendly”, e da ReMida Bologna Terre d’Acqua, centro di riuso creativo di materiali di scarto aziendale.



Durante il laboratorio i partecipanti potranno combinare, incastrare e sovrapporre grandi e piccoli materiali di scarto aziendale, per creare città in continuo divenire.



La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione: basta inviare una mail a prenotazionidfa@gmail.com o un messaggio via whatsapp al numero 3382815261 indicando nome, cognome ed età del bambino.