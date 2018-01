Domenica 28 gennaio attività per bambini e famiglie in Pinacoteca (ore 16:30). Anche quest’anno la Pinacoteca Nazionale di Bologna dedica diverse domeniche ai bambini e alle loro famiglie, con un programma completamente rinnovato, arricchito di nuovi percorsi e di idee creative.

Il 28 gennaio 2018 h 16.30 Palazzo Pepoli Campogrande PEPOLI IN GIOCO: collezionare opere d’arte è come collezionare figurine di un album? Con noi è possibile, ma le dovrai conquistare al gioco dell’oca! Il Palazzo si trasformerà in un grande tabellone in cui le caselle ti faranno superare delle prove e acquisire i quadri della collezione Zambeccari da incollare su un tuo speciale album.