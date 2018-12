"Una Pinacoteca da favola" con i Carracci

Domenica 16 dicembre, ore 16,30 - Pinacoteca Nazionale Una Pinacoteca da favola! I volti dei Carracci

A Bologna nel 1600 c’era una famosa bottega di pittori, quella dei Carracci, che sceglieva i loro modelli dalla gente comune. Narreremo le vicissitudini dei tre artisti Ludovico, Agostino e Annibale e dei loro caratteri così diversi. Poi disegneremo quei volti del mondo reale chiedendo l’aiuto di mamma e papà, che si metteranno in posa per noi, riconoscendosi in uno dei tanti personaggi delle loro tele.

Bambini/e dai 5 ai 10 anni