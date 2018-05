Incontro: i Pir alla ricerca di Pmi che intendono internazionalizzarsi

Il prossimo 15 Maggio 2018 si terrà a Bologna, presso l'Hotel I Portici in Via Indipendenza, l'evento "I PIR alla ricerca di PMI che intendono Internazionalizzarsi".

Si tratta di un'iniziativa sul tema dei PIR e dell'Internazionalizzazione, ovvero come i Piani Individuali di Risparmio possono sostenere processi strutturati di internazionalizzazione d’impresa, nell’ambito della nuova finanza a disposizione dell’impresa a seguito del processo di disintermediazione bancaria da un lato e della necessità di internazionalizzarsi e non solo di esportare.

L’iniziativa è organizzata da Banca Mediolanum, Lexjus Sinacta e Roncucci&Partners.

