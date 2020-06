Sogese: le tue piscine del cuore, per un'estate diversa!

Le piscine SOGESE sono aperte per essere #iltuomareakmzero! Grande attenzione alla sicurezza perché gli amanti del nuoto e le famiglie possano godere di una fresca estate, seppur diversa, in città. Sogese, società cooperativa che ha in gestione 13 impianti comunali a Bologna e Provincia, si è immediatamente riattivata perché riaprire le piscine e mettersi a disposizione dei cittadini.

Come è possibile frequentarle in tempo di Covid-19? Semplice!

Rispettando le ormai note misure generali quali distanziamento, mascherine negli spazi al chiuso (tranne nella doccia, nella vasca e nel solarium), tracciamento dei frequentatori, installazione di dispenser con gel igienizzanti, sanificazione continua e approfondita di spazi e attrezzature con prodotti a base di cloro.

Durante l’attività motoria in acqua i nuotatori dovranno mantenere una distanza di 2 m ognuno avrò a disposizione 7 mq in cui nuotare in sicurezza. Negli ampi orari di apertura non è prevista alcuna prenotazione.

Nelle aree esterne del solarium i lettini dovranno stare a 1,5 m di distanza (salvo congiunti) e gli ombrelloni a 3 m di distanza. I lettini verranno disinfettati ad ogni noleggio, così come le attrezzature da fitness in acqua (bike e treadmill acquatico).

Con la ripresa delle piscine sono riprese anche le attività della nostra società sportiva SOGESE ACQUA COMMUNITY tra cui:

le lezioni di fitness in acqua come hydrobike, treadmill (tapis roulant) in acqua, hydromix (ginnastica in acqua con piccoli attrezzi),

presso la , i consigli per il nuoto dei nostri Trainer di Vasca,

dei nostri gli allenamenti delle nostre squadre di Hockey Subacqueo (Sogese Assetto Variabile UVH) e di Master Nuoto F.I.N.

Sarà quindi un’estate un po’ diversa ma non si dovrà certo rinunciare ad una giornata spensierata in piscina da soli, con gli amici o con la famiglia! La piscina in città è un’ottima scelta anche per chi vuole fare sport “senza sudare” nella sosta pranzo per ritornare al lavoro fresco e pieno di energie.

Tutte le informazioni su orari, tariffe, lezioni di fitness ed iniziative su www.sogese.com