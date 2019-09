Pitch Event

(Y)our Europe ?!, il progetto internazionale realizzato dalla organizzazione no profit tedesca Migration miteinander, in partnership con l’Associazione Interculturale Universo e con il collettivo bulgaro Multikulti, vedrà svolgersi nella sua fase intermedia un evento determinante per il seguito dei percorsi avviati.

Le realtà hanno fatto convergere la mission di sviluppo sociale in un progetto di sensibilizzazione sulla percezione e conoscenza d’Europa, consentendo a giovani con vissuti e backgrounds differenti d’incontrarsi e far nascere idee progettuali a Witten, nella sede del Waldorf Institute.

Tali idee saranno presentate al pubblico il 7 settembre in una location simbolica: il Centro Interculturale Zonarelli, pietra miliare a Bologna per il terzo settore.

In occasione dell’evento, verranno rievocate le tappe salienti del soggiorno in Germania, scandito da workshop sulle istituzioni europee, training sessions sulla progettazione e sulle tecniche di story-telling.

Tre gruppi presenteranno le rispettive idee ad una giuria composta da tre giudici con esperienza consolidata nel sociale e nella progettazione, con il ruolo di decretare l’allocazione di un finanziamento per ogni proposta.

Non mancherà il momento conviviale, piacevolmente reso possibile dall'associazione DAM, partner essenziale dell’Associazione Interculturale Universo, con esperienza di catering consolidata negli eventi del terzo settore.

Una serata a tutto tondo, in cui immergersi nella realtà dello scambio attraverso le parole, le visioni, le emozioni e l’impegno dei giovani protagonisti, partecipando alla promessa di un’Europa in cui l’intera comunità possa rispecchiarsi senza barriera alcuna.

Si chiuderà la serata con due momenti di premiazione, il primo riguardante gli elaborati presentati nell’ambito di (Y)Our Europe ?!, ed il secondo riguardante il torneo FOOTBALL INCLUSIVE promosso dall’Associazione Interculturale Universo. Seguirà a ciò il ballo in cui tutto il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere o vivere in alternativa l’incontro con giovani che hanno avuto l’opportunità di toccare il mondo intero pur senza spostarsi dalla cittadina tedesca nel luglio 2019, e per i quali si aprirà una nuova fase ricca di sfide fino a dicembre: quella dell’implementazione e realizzazione delle idee progettuali.