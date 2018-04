"Metti una pizza in noir": musica e storie thriller

"Metti una pizza in noir", la rassegna organizzata in collaborazione con "La Dolce Lucia Arisbar" di Casalecchio di Reno. Nella prima serata, il 6 aprile alle 19:30, avremo un gruppo musicale: Yulia Zubareva Quintet che ci intratterrà tra una pizza e l'altra. Nel frattempo potremo ascoltare le storie thriller contenute nelle antologie "Misteri e Manicaretti nell'Appenino Bolognese" e "Misteri e Manicaretti in Valmarecchia" (Edizioni del Loggione, collana Brividi a Cena) narrate da Cristina Orlandi e Simone Metalli.