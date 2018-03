Convegno sulle PMI 4.0: le opportunità di formazione

Fapi - Fondo Formazione PMI organizza a Bologna un convegno dedicato a rilanciare l’importanza della Formazione Continua per le PMI quale leva di competitività.



Interverranno, infatti, Cristian Camisa, Presidente Confapindustria Emilia Romagna, Stefano Mastrovincenzo, Presidente IAL Nazionale (Innovazione Apprendimento Lavoro, la più grande rete di imprese sociali operanti nella formazione professionale continua), Tiziana Primori, a.d. di FICO, Pier Paolo Redaelli, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna, il Presidente Fapi Francesco Lippi e il Vice Presidente Fapi Salvatore Barone, che faranno il punto sulle necessità delle PMI, specie dell’Emilia Romagna, sull’andamento dell’occupazione e i profili professionali più richiesti.



Inoltre, saranno presentate alcune case history di PMI 4.0 che hanno saputo innovare investendo sia sul capitale umano attraverso percorsi di formazione sia su quello tecnologico.



Per maggiori informazioni e per l’accredito all’evento scrivere a fapieventi2018@aimgroup.eu