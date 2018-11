Convegno: "Pochi ma buoni" il partito d'azione in emilia-romagna

Il Convegno è parte fondante del progetto che intende esplorare la vita del Partito d’Azione in Emilia Romagna, attivo sia tra le brigate partigiane, che in seguito, tra i padri costituenti e con ricadute anche nella rivoluzione del ‘68.

Il progetto è stato accolto dalla Regione Emilia-Romagna nel corpus delle attività inerenti la Storia del '900

Prevede - oltre al Convegno - laboratori nelle scuole superiori con l'obiettivo di valorizzarne e attualizzarne la memoria, specie per le nuove generazioni.

Il Partito d'Azione - di cui poco si parla - era una realtà eccezionale, perché composto da liberi pensatori, antifascisti e intellettuali di spicco, ma il programma che presentava parlava di giustizia, di libertà ed era concretamente attuabile.

In un momento storico come quello che viviamo ci pare importante che i cittadini e, soprattutto i cittadini giovani, vengano a contatto diretto con un'esperienza politica non corrotta, non qualunquista ma - al contrario - concretamente democratica.