"Per la Terra": incontro di poesia fra gli orti di via Erbosa

Domenica 10 novembre "Per la Terra" dalle 16 nella Zona Ortiva Erbosa: incontro di poesia fra gli orti di via Erbosa a Bologna, per ragionare insieme di ambiente, natura, rispetto del pianeta, mondo animale e vegetale, azioni possibili di resistenza.

Domenica 10 novembre Giorgia Sensi su Kathleen Jamie, la compagnia piu’ bella (medusa), Lorenzo Mari, Ornitorinco (edizioni prufrock), Marina Massenz, Senz’acqua per le voci (dot.com.press), Angela Passarello, Bestie sulla scena, (edizioni del verri).