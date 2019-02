Il poeta Daniele Mattei presenta "Guerra"

"Guerra: come uno squarcio."



Lo scrittore e poeta Daniele Mattei presenta Guerra (El Doctor Sax).

L'autore ne parla con Luca Buoncristiano, creatore di Joe Rotto e autore di Libro Rotto (El Doctor Sax) e Federico Iniqua Febbo, autore di Opera Iniqua (El Doctor Sax).



venerdì 8 marzo, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Guerra è un libro di poesie e un racconto che s’intrecciano tra loro. Le liriche si specchiano richiamandosi a vicenda, spesso tendenti alla prosaicità raccontano più storie dentro la stessa storia.



Guerra è un libro diviso in dieci sezioni, di cui diverse raccontano una storia e altre sono spari solitari. Le immagini, le parole consuete, le scene, l’immaginario dell’autore si spostano e confondono volutamente da una pagina all’altra.



Guerra è disamina di diversi conflitti, di diverse fratture: dal dolore esistenziale al dilemma del sentimento, dall’ironia lucida che spesso appare a smitizzare fino a un esame impietoso del nostro tempo.



Guerra è un libro da leggere dall’inizio alla fine, farsi prendere per mano nei conflitti, nei dubbi, dalle domande. Seguire l’autore tra gli spari e le macerie, svestirsi con lui da quella divisa e prendere finalmente queltreno.



Guerra: Il ritorno da un viaggio doloroso verso una bramata pace.





L'AUTORE: Daniele Mattei è nato nel 1975, ha pubblicato in antologie curate da Antonio Veneziani. Guerra è il suo primo libro.