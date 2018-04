I poeti Incardona e Rizzo per 'Affluenti' e 'Nulla caduco'

I poeti fiorentini Incardona Marco e Jonathan Rizzo tornano a Bologna per presentare la raccolta poetica "Affluenti - Nuova poesia fiorentina" e il libro "Nulla Caduco", entrambi pubblicati da Ensemble.



giovedì 26 aprile, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



NULLA CADUCO: Nulla caduco raccoglie poesie scritte in un lungo arco temporale che va dal 2005 al 2017, che ne fa assumere la caretteristica di un'opera prima dal sapore quasi antologico. E in effetti nel libro confluiscono almeno due raccolte inedite del poeta, una che ha dato il titolo all'opera poi effettivamente pubblicata, l'altra Anticanzoniere che ha invece dato il corpus principale di poesie alla raccolta. Allo stesso tempo, Nulla caduco ha le caratteristiche tipiche di una raccolta coesa e rispodente a un progetto poetico specifico e esplicitabile.



AFFLUENTI: Questo lavoro antologico (venti autori) nasce dalla necessità di dare voce alla Firenze poetica di oggi, specchio di una realtà sociale e culturale sempre più cosmopolita.

Caratteristica peculiare di questa raccolta, è infatti la forte presenza (non esclusiva), di poeti e poetesse legati/e alla città di Firenze (e dintorni) – per motivi di studio/lavoro, migrazione, residenza ed esistenza – ma nati/e in contesti diversi, da quello del capoluogo toscano.

Le poesie (e i poeti) si incontrano – e spesso si mischiano – da un lato con la storia di Firenze stessa, dall’altro con le più interessanti voci del vivaio locale attuale, anch’esse presenti in questa selezione.

Nella convinzione che un contesto come quello fiorentino, abbia oggi fortemente bisogno di aprirsi, tanto a poetiche locali non riconducibili al mainstream – più o meno controculturale – quanto ai fondamentali apporti che gli possono arrivare, dal potenziale umano “di acquisizione”.



MARCO INCADORNA: Nato nel 1978 a Vittoria in Sicilia, Marco Incardona è cresciuto principalmente in Toscana.

Nel 2017 esce la sua prima raccolta poetica Nulla caduco sempre con la Ensemble. In un prossimo futuro è in uscita, con la stessa casa editrice, il romanzo Qualcosa era successo a Sant'Ambrogio.

Dal 2018 cura un progetto di presentazioni e incontri poetici presso la libreria Roma di Pontedera chiamato Camera 51 che potrebbe divenire presto una nuova antologia poetica.



JONATHAN RIZZO: Parole e voce, corpo ed anima. Un animale apolide. Ospite con disonore della nuova antologia di poeti fiorentini, "Affluenti" (edizioni Ensemble, Roma 2016) ed autore unico dei romanzi folli “L'Illusione parigina”, (Porto Seguro Editore, Firenze 2016) ed "Eternamente Errando Errando" (La Signoria Editore, Firenze, 2017).