Politiche di semplificazione e servizi per l'avvio di impresa

Snellire il rapporto fra P.A. e imprese, soprattutto per quelle in fase di avvio (start-up), può essere un fattore determinante per la loro sopravvivenza e successo. Se ne parlerà martedì 28 gennaio dalle 11 alle 13 a Palazzo Malvezzi (sala Zodiaco) grazie al convegno internazionale organizzato dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito del progetto europeo Start-Easy (https://www.interregeurope.eu/starteasy/) – finanziato dal programma Interreg Europe. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le politiche e gli strumenti di semplificazione per l’avvio di impresa in sette nazioni europee: oltre all’Italia, il Belgio, la Francia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Spagna.