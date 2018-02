Polvere di stelle: il musical

Un musical "dedicato ai folli e ai sognatori". Un musical che parla di sogni, ambizioni, desideri da realizzare e di una storia d'amore incastrata dalle reciproche ambizioni.

Il successo ha un prezzo e, se mai arriva, si paga con la rinuncia ai desideri più veri.

Una versione mai vista della città delle luci (Los Angeles), stilizzata in maniera da rimanere sospesa tra passato e presente, tra sogno e realtà.

E se la realtà è fatta di lavori sottopagati, traffico infernale, storici locali jazz che chiudono e diventano tapas bar, feste pacchiane, case piccole e fatiscenti, i sogni sono colorati, stellari, tanto irreali quanto affascinanti … e lasciando spazio all‘ incanto di un mondo sospeso tra il reale e l’onirico brillano sul cielo della città come una coltre e fitta polvere di stelle…

CHI SIAMO: L'arte a sostegno dell'arte

Il progetto nasce da un’idea di Elisa Marchesani, ingegnere impegnata nei cantieri della ricostruzione post sisma di giorno, e cantante di sera, che decide di unire finalmentele sue due più grandi passioni e fare qualcosa di attivo e concreto. Da qui l’idea di contribuire a restituire vita ad uno dei teatri più belli del nostro territorio, rimasto colpito dal terremoto: il teatro “G. Borgatti” di Cento.

Attraverso la collaborazione con la scuola di danza “ASD Coreutica Grand Jetè” di Castelmaggiore, la coreografa Elena Soverini e lo scenografo Michele Magoni, lo spettacolo prende vita e l’associazione carnevalesca di San Giovanni in Persiceto decide di appoggiare il progetto e le sue finalità e si fa promotrice dell’evento, ottenendo anche il riconoscimento del Comune, che concede il patrocinio.

Raccontiamo una storia che parla di sogni da realizzare… il nostro è di rivedere il teatro “G. Borgatti” risplendere.

Adattamento, traduzione, regia:Elisa Marchesani

Coreografie: Elena Soverini

Scenografie: Michele Magoni

Corpo di ballo: Allieve della scuola di danza "ASD Coreutica Grand Jetè" di Castelmaggiore