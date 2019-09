"Pompieropoli": un giorno in Vigile del Fuoco all'ippodromo di Bologna

Torna nel verde parco giochi dell’ippodromo bolognese una delle attività più emozionanti e più amate dai bambini: POMPIEROPOLI ! Trasformarsi per un giorno in Vigile del Fuoco, indossare caschi protettivi e giubbe per spegnere un incendio con le mini-manichette, salire su un'alta scala per salvare un gattino, cimentarsi in un percorso di addestramento composto da scale, tunnel ed ostacoli da superare, prove di abilità e impegno, sotto l’attenta supervisione dei volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco- Sezione di Bologna.

“Aspettiamo bambini coraggiosi...e i meno coraggiosi lo diventeranno!” è l’invito dell’Associazione ! (Attività consigliata dai 4 agli 11 anni)

Sarà una bellissima esperienza! E al termine delle attività, in dono il Diploma di “Vigile del Fuoco Junior”

Poi, un giro sull'HippoTram per visitare le Scuderie dei cavalli… e tanti gadget offerti da Algida!

E’ possibile inoltre pranzare all’ippodromo, sia presso il Ristorante della tribuna HippoGrifus (prenotazioni al tel. 346 8597999, aperto dalle ore 12.30) sia facendo una sosta veloce, economica e gustosa al Self Service delle Scuderie (aperto dalle ore 12).

Ingresso gratuito per i bambini e le signore. Per gli altri € 3,00

Attività per i bambini GRATUITE.

Infoline 051 3540324 Lun-ven orari ufficio