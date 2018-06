"Andè bän int al canèl!": estate al Ponte della Bionda

Dal 23 giugno al 22 luglio Andè bän int al canèl! al Ponte della Bionda: aperto tutte le sere. Apertura stand gastronomici con crescentine e polenta ore 19. Inizio spettacoli alle 21,15 circa - Ingresso a offerta libera

Il programma di giugno:

Sabato 23 giugno:

“Dâi mò ch’a tacän!” (Orsù andiamo a incominciare) con Fausto Carpani, Gigén Lîvra, Sisén e il Gruppo Emiliano. Nel corso della serata verrà presentato il libro “Gardlén” di Serena Campi, storie di vita vera nel Pratello e dintorni.

Domenica 24

Dopo il successo riscosso la scorsa estate, tornano "I ruvidi”, rock classico americano.

Lunedì 25

Soul e Rhythm and Blues della Henry Hooks Orchestra, dal Porretta Soul Festival al Ponte della Bionda.

Martedì 26

“Giocando con lo swing” i successi di oggi in chiave vintage con i Meltin Pop, quartetto postmoderno.

Mercoledì 27

Roberto Serra, il "professore" del corso di dialetto, presenta: "Mo sóppa, che blazza al bulgnai§!" Viaggio semiserio tra la storia e le parole della nostra lingua. Con la partecipazione degli allievi del Corso di Dialetto Bolognese dell’Associazione Culturale IL PONTE DELLA BIONDA.

Giovedì 28

Luca Lazazzera e il suo karaoke, con la partecipazione straordinaria della Drag Queen Gemma Jones!

Venerdì 29

Un gruppo che non poteva mancare: i Mulini a Vento in concerto.

Sabato 30

Martirani Gipsy Swing in “Tributo a Django Reinhardt”, la musica “manouche” al Ponte della Bionda!

Il programma di luglio:

Domenica 1

La Compagnia Al nòstar dialàtt di Castenaso nella commedia “>å dal Pånt ed Galîra” commedia brillante in tre atti di Marcello Gamberini.

Lunedì 2

I Burattini di Riccardo in “Fata Smemorina, spettacolo per i più piccoli (ma non solo…)

Martedì 3

Un graditissimo ritorno: Cristina Saglioni e Marco Magrini in concerto.

Mercoledì 4

Arriva la travolgente comicità "Made in Frâra" di Duilio Pizzocchi.

Giovedì 5

Paolo Giacomoni, Marco Chiappelli, Ciccio Tassoni e Roberto Losi, che sarebbe come dire il Gruppo Emiliano!

Venerdì 6

“Un ultimo caso per l’ispettore Dupont” di e con Gian Piero Sterpi e la Compagnia PiùOMENO, in una commedia giallo/comica divertentissima.

Sabato 7

Giorgio Comaschi in “Secondo lui - L’amore ai tempi del valzer”, omaggio a Secondo Casadei, con Giuliano “Paco” Ciabatta.

Domenica 8

Vittorio Bonetti, ovvero “La musica che gira intorno”.

Lunedì 9

Fausto Carpani in “Quassta l’é la mî zitè” , canzoni, ricordi, immagini. Con Antonio Stragapede.

Martedì10

Concerto dei "MAISAZI", un gruppo il cui nome è tutto un programma...

Mercoledìì 11

Fausto Carpani con Alessandro Ventura al pianoforte: “As canta anc a Bulaggna!”

Giovedì 12

Un appuntamento con la tradizione: al bâl dspécc (il ballo staccato) con i suonatori della Violina diretti da Anna Maria Pericolini.

Venerdì 13

Bagpipes e drums (cornamuse e tamburi): i Cisalpipers!

Sabato 14

BandAchab in concerto, le canzoni di Cesare Malservisi eseguite da una giovane band dialettale

Domenica 15

Elvis Presley tribute Band in “Sognando Elvis, tributo al Re”

Lunedì 16

“L’Ottocento a Bologna” i balli, le musiche e gli abiti di una serata danzante nella Bologna di duecento anni fa.

Martedì 17

Serata da ballo con l’orchestra Davide Salvi.

Mercoledì 18

Serata da ballo con l’orchestra di Maria Grazia Pasi & Gigi Bondioli

Giovedì 19

Serata da ballo con Andrea Ferrario e i Double Towers Stompers, per gli appassionati di swing e lindy hop!

Venerdì 20

Serata da ballo con Massimo Budriesi e la sua orchestra, con la partecipazione dei ballerini della Polka chinata Alessandro Lenzi e Alessandro Poli.

Sabato 21

Serata da ballo con Franco Paradise e Claudia Raganella.

Domenica 22

Gran ballo finale alla filuzzi con l'Osteria del Mandolino.