Bohemian Rhapsody, a mezzanotte al cinema

Mercoledì 28 novembre 2018, a partire dalle 23.45

Pop Up Cinema Medica Palace – via Monte Grappa, 9

BOHEMIAN RHAPSODY

In anteprima, la favola dei Queen e del loro leader Freddie Mercury



Mercoledì 28 novembre (accoglienza al cinema a partire dalle 23:45 con inizio del film a mezzanotte) il Pop Up Cinema Medica Palace ci trasporta negli anni Ottanta con l’anteprima di BOHEMIAN RHAPSODY, il nuovo film diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher. Una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro leggendario frontman Freddie Mercury (Rami Malek, “Mr. Robot”), che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti più amati al mondo.

Il film ricostruisce la meteorica ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il suo sound rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale, man mano che lo stile di vita di Mercury andava fuori controllo, e la sua trionfante reunion alla vigilia del Live Aid, quando Mercury, afflitto da una gravissima malattia, condusse la band in una delle performance più grandiose della storia del rock.

BOHEMIAN RHAPSODY, distribuito in sala da 20th Century Fox, sarà poi programmato al Pop Up Cinema Medica Palace a partire dal 29 novembre.



