Pop up cinema Palace: "Deadpool 2"

Martedì 15 maggio Pop Up Cinema apre le porte all’eroe più scorretto, irriverente (e pop) del grande schermo, con due imperdibili proiezioni di DEADPOOL 2, il sequel dell’apprezzato cinecomic dedicato al mercenario chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds, qui alle prese con la formazione della squadra X-Force e il primo confronto con Cable (Josh Brolin).



Deadpool è una figura unica tanto nei fumetti quanto nella trasposizione cinematografica. Fabian Nicieza e Rob Liefeld crearono il personaggio attribuendogli l’atteggiamento anticonvenzionale e antieroistico che ne fa oggi l’eroe complesso e carismatico tanto apprezzato dal pubblico. Una controparte sarcastica degli eroi e dei cattivi più tradizionali, di cui il protagonista stesso si fa spesso beffe. L’irruenza di Deadpool passa dalle battute taglienti ad azioni controverse, culminando col frequente abbattimento della ‘quarta parete’ per rivolgersi al pubblico in sala.



DEADPOOL 2 vanta il singolare record di primo cinecomic ad avere ottenuto un parental warning sui ventidue brani che compongono la colonna sonora.



· Ore 18.00: DEADPOOL 2 (versione originale sottotitolata)



· Ore 20.00: X-Degustazione a sorpresa



· Ore 21.00: DEADPOOL 2 (versione originale sottotitolata)



Il giorno precedente, lunedì 14 maggio, il Pop Up Cinema farà regolare programmazione del lunedì con un triplo appuntamento con il film DOPO LA GUERRA.



DEADPOOL 2



di David Leitch (USA, 2018)



Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry, tentando allo stesso tempo di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza e dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.





LA PROGRAMMAZIONE DEL POP UP CINEMA



LUNEDÌ 14 MAGGIO, ore 17.00, 19.00 e 21.00: DOPO LA GUERRA



Biglietto Intero: 8 euro.



Biglietto Ridotto: 6 euro (per possessori di tessera YoungERcard e di Tessera Unipol Banca)



MARTEDÌ 15 MAGGIO, ore 18.00 e 21.00: DEADPOOL 2



Biglietto intero (comprensivo di X-Degustazione a sorpresa): 10 euro

Biglietto ridotto: 6 euro (per possessori di tessera YoungERcard, di Tessera Unipol Banca o presentandosi vestito da Deadpool)