Pop up Cinema Palace: sabato 14 aprile "La terra buona"

Cinema Medica Palace – via Monte Grappa, 9 – Bologna

Sabato 14 e domenica 15 aprile alle 10.30

Lunedì 16 aprile alle 17.00, alle 19.00 e alle 21.00



LA TERRA BUONA

Al Pop Up Cinema, l’opera seconda di Emanuele Caruso ispirata a tre storie vere ambientata in Val Grande, la zona wilderness più grande d’Europa

Sabato 14 e domenica 15 aprile con due appuntamenti mattutini (ore 10.30) e lunedì 16 a piena programmazione (ore 17.00, 19.00 e 21.00) arriva al Pop Up Cinema Palace LA TERRA BUONA, opera seconda del giovane produttore e regista Emanuele Caruso, già autore del lungometraggio E FU SERA E FU MATTINA che rappresentò un caso nazionale tra le produzioni cinematografiche indipendenti, con 43.000 biglietti venduti e poco meno di 300.000 euro di incasso.

LA TERRA BUONA racconta tre vicende che si snodano intorno alla figura del monaco benedettino padre Sergio, scomparso nel 2014 all’età di 83 anni. In oltre 40 anni, il religioso aveva costruito una grande biblioteca, raccogliendo oltre 80.000 volumi, rari e pregiati, nell’antica Canonica di Marmora, a 1.580 metri in Val Maira (Cn). Luogo che, nella finzione cinematografica, è trasposto in Val Grande, la zona wilderness più grande d’Europa, uno scrigno di biodiversità e di luoghi incontaminati, un cuore verde che va riscoperto e preservato.



LA TERRA BUONA

di Emanuele Caruso

Al con ne con la Svizzera, in Val Grande, c’è la zona wilderness più grande d’Europa (152km quadrati). Dove non ci sono strade, negozi, paesi, pali della luce o segni dell’uomo. In questa natura incontaminata vive ancora un’ultima persona. Padre Sergio, monaco benedettino di oltre 80 anni, ha passato quasi tutta la vita in una vecchia baita che lui stesso ha ricostruito. Con il monaco abita anche Gianmaria, un piccolo e tozzo uomo dal fare buono, che da diversi anni assiste Padre Sergio in tutti i suoi bisogni. Di ritorno dal paese più vicino per provviste, a 4 ore di cammino fra i monti, Gianmaria si presenta con due persone mai viste prima. Sono due ragazzi disperati e assolutamente molto preoccupati. Sono stremati dalla fatica per il lungo cammino e stranamente non sono lì per incontrare il vecchio monaco.

Stanno invece cercando un'altra persona che, in gran segreto, è ospite da Padre Sergio da oltre un mese, al quale i due nuovi arrivati presentano una richiesta che non può aspettare. Di vita o di morte. Così, il loro arrivo stravolgerà e metterà a rischio per sempre la pace e la serenità di uno degli ultimi angoli di Paradiso rimasti in Terra.

Trailer ufficiale: https://youtu.be/_4svcSBd7gM



TARIFFE PROIEZIONI

Sabato 14 e domenica 15 aprile

Biglietto intero: 6 euro

Biglietto ridotto a 4 euro per over 60, under 30, possessori di tessera Unipol Banca o tessera YoungERcard



Lunedì 16 aprile

Biglietto intero: 8 euro

Biglietto ridotto a 6 euro per possessori di tessera Unipol Banca o tessera YoungERcard