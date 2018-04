Pop up cinema Palace: "Akira"

Mercoledì 18 aprile a partire alle 18.30 e alle 21.30

AKIRA

Il capolavoro di Katsuhiro Otomo sullo schermo più grande di Bologna. Tra le due proiezioni: degustazione di Dorayaki e altre specialità giapponesi in collaborazione con Sentaku Ramen.

Mercoledì 18 aprile evento speciale AKIRA, in occasione del 30° anniversario dall’uscita nelle sale giapponesi: il Pop Up Cinema Palace sarà l’unica sala in centro a Bologna a riproporre su grande schermo il capolavoro di Katsuhiro Otomo, uno dei lungometraggi di animazione più famosi e visionari di tutti i tempi, un’opera che ha fatto la storia del fumetto e dell’animazione giapponese e che ora torna sul grande schermo con un nuovo doppiaggio italiano.

Il film sarà programmato al Pop Up Cinema in un doppio spettacolo alle 18.30 e alle 21.30. Nella pausa tra le due proiezioni i ragazzi di Sentaku Ramen omaggeranno gli spettatori con un dolcetto tipico del Giappone, il Dorayaki, e serviranno per i più curiosi un piccolo set menu a base di snack salati giapponesi, accompagnati da bevande tipiche.

• ore 18.30: prima proiezione di AKIRA

• tra le 20.30 e le 21.30: Dorayaki post-apocalittici

• ore 21.30: seconda proiezione di AKIRA



AKIRA

di Katshuhiro Otomo

Anno 2019: le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra queste di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira. Akira è una pietra miliare nella storia dell’animazione. AKIRA fonde elementi di 2001: Odissea nello spazio, I guerrieri della notte, Blade Runner e Il pianeta proibito ed è annoverato da Wired tra i 20 migliori film di science fiction di tutti i tempi assieme Blade Runner, Gattaca e Matrix.

Trailer ufficiale: https://youtu.be/J9T8RUxOmQM



TARIFFE PER L’EVENTO SPECIALE AKIRA (includono 1 dorayaki post-apocalittico fino a esaurimento):

Biglietto Intero a 10 euro

Biglietto Ridotto a 8 euro:

• per possessori di tessera YoungERCard o tessera Unipol Banca

• compilando il form all'indirizzo popupcinema.it/akira e inserendo il codice partner OTOMO