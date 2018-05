Cinema Medica Palace – via Monte Grappa, 9 – Bologna

Mercoledì 23 maggio, alle ore 10:00

Pop Up Cinema Shot First! Saliamo a bordo del Millennium Falcon alla volta dell’imperdibile prima di

SOLO

A STAR WARS STORY



L’atteso spin-off su uno degli eroi più amati della saga cinematografica di Star Wars sarà proposto in versione originale



Mercoledì 23 maggio Pop Up Cinema sale a bordo del Millennium Falcon alla volta dell’anteprima a prova di spoiler di SOLO: A STAR WARS STORY, il secondo atteso spin-off della celebre saga cinematografica ideata da George Lucas, che ha cresciuto e affascinato generazioni di spettatori.

Il film diretto da Ron Howard racconta le gesta pregresse di un giovane Han Solo e l’origine dell’amicizia con il suo futuro copilota e compagno di avventure Chewbecca. Oltre al ritorno di icone familiari al pubblico di Star Wars, come il contrabbandiere e giocatore d’azzardo Lando Calrissian, nel film vengono introdotti anche due nuove personaggi principali interpretati da Woody Harrelson ed Emilia Clarke.

SOLO: A STAR WARS STORY

di Ron Howard

(USA, 2018, 135’)

Salpate sul Millennium Falcon e avventuratevi nella galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuovissima avventura con il più amato furfante della galassia. Attraverso una serie di audaci bravate nel mondo oscuro e pericoloso della criminalità, Han Solo incontra il suo poderoso e futuro copilota Chewbecca e s’imbatte nel famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che stabilirà la rotta di uno dei più improbabili eroi della saga di Star Wars.



MERCOLEDÌ 23 MAGGIO, ore 10.00: SOLO – A STAR WARS STORY

Biglietto intero: 10 euro

Biglietto ridotto: 6 euro (tessera YoungERcard o Tessera Unipol Banca o compilando il form all’indirizzo popupcinema.it/solo inserendo il codice partner FORD)