Pop up cinema palace: 'Una donna fantastica' di Sebastián Lelio

Lunedì 12 marzo Pop Up Cinema celebra la vittoria del Premio Oscar® per il Miglior Film Straniero al cileno Sebastián Lelio con una doppia proiezione in lingua originale.



Nel week-end ritorna invece l’acclamato NICO, 1988 di Susanna Nicchiarelli.

Un lunedì sera da Oscar® al Pop Up Cinema Palace: per festeggiare la vittoria della statuetta per il Miglior Film Straniero, lunedì 12 marzo lo schermo più grande di Bologna propone in un doppio appuntamento alle 19 e alle 21 in versione originale UNA DONNA FANTASTICA (Una mujer fantástica) il sorprendente film di Sebastián Lelio, presentato in anteprima italiana al Biografilm Festival 2017.



Negli altri appuntamenti del week-end torna invece il candidato a otto David di Donatello Nico, 1988, di Susanna Nicchiarelli (Cosmonauta, La scoperta dell’alba), già vincitore del Premio Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia, il film che mostra gli ultimi anni della cantante e icona Christa Päffgen.





UNA DONNA FANTASTICA (Una mujer fantástica)

di Sebastian Lelio



Vincitore dell’Orso d’argento per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Berlino 2017 e del premio Oscar® 2018 per il Miglior Film Straniero, il nuovo film di Sebastián Lelio, già regista di Gloria, è la storia di Marina, una donna giovane e attraente, legata sentimentalmente ad un uomo di vent’anni più grande. La sua fragile felicità si interrompe la sera in cui Orlando, il suo grande amore, muore all’improvviso.



È in quel momento che la sua natura transgender la metterà di fronte ai pregiudizi della società in cui vive. Marina è però una donna forte e coraggiosa e si batterà contro tutto e tutti per difendere la propria identità e i propri sentimenti.



Il programma del week-end al Pop Up Cinema Palace:



SABATO 10 MARZO 2018

10:30 NICO, 1988 (ED.ITA)



DOMENICA 11 MARZO 2018

10:30 NICO, 1988 (ED.ITA)



LUNEDÌ 12 MARZO 2018

17:00 NICO,1988 (ED.ITA)

19:00 UNA DONNA FANTASTICA (V.O. SOTT ITA)

21:00 UNA DONNA FANTASTICA (V.O. SOTT ITA)



Prezzi biglietti:

Sabato 10 e domenica 11 marzo:



- Over 60: 2 euro



- Intero: 4 euro



Lunedì 12 marzo:



- Biglietto intero: 8 euro



- Biglietto ridotto: 6 euro con tessera YoungERcard o tessera Unipol Banca, 4 euro con cartoline “Porta un amico”