"Porretta Soul Festival": in arrivo autentiche leggende della musica

31° Porretta Soul Festival: dal 19 al 22 Luglio 2018

Swamp Dogg, Don Bryant feat. The Bo-Keys, Spencer Wiggins, Percy Wiggins, Wee Willie Walker, Booker Brown, Lacee, Ernie Johnson, Missy Andersen, Terrie Odabi, Chris Cain & Luca Giordano Band, Fabrizio Poggi & Mitch Woods, Larry Batiste, John Ellison e tanti altri. Oltre a questi nomi ci sarà il ritorno della house band da San Francisco: la Anthony Paule Soul Orchestra feat. Sax Gordon. E' la rosa dei protagonisti del Porretta Soul Festival, che come al solito daranno vita a una quattro giorni imperdibile per tutti gli appassionati della black music. Qualcuno ha già detto che Porretta Terme, località sull'Appennino tra Bologna e Pistoia, diventerà "the soul heaven", ovvero il paradiso del soul.

Dal 19 al 22 luglio la 31esima edizione del festival dedicato al soul classico ospiterà in esclusiva europea autentiche leggende come i già citati Swamp Dogg, Spencer & Percy Wiggins (per i due fratelli è la terza presenza porrettana) che assieme a Wee Willie Walker faranno un tributo alla leggendaria etichetta di Memphis Goldwax, oltre a John Ellison ex leader dei Soul Brothers Six. Tra le donne ci sarà Lacee, l'amatissima "cattiva ragazza" del Southern Soul e Terrie Odabi. L'house band di undici elementi vedrà anche la partecipazione di Larry Batiste, direttore musicale dei Grammy Awards. Infine Art Tipaldi, fondatore e direttore di Blues Music Magazine riceverà il Sweet Soul Music Award 2018 per il contributo dato alla promozione e alla diffusione della musica soul e rhythm & blues.

Oltre ai quattro giorni della rassegna sarà riproposta The Valley of Soul, l'iniziativa che dal 16 al 29 luglio vedrà concerti collaterali nei dintorni di Porretta, con tanti protagonisti del festival.

Il programma:

Porretta Soul Festival, 31th Year 19 -22 /Luglio July 2018

Giovedì/Thursday 19 Luglio/July ore 20/ 8 p.m.

“We’re Dancing Tonight”

JBees Band, Tribute to Soul Train (R&B, soul, dance/pop, funk, jazz, disco ‘70/’80)

Mitch Woods & His Rocket 88’s – Jump N’ Boogie

Venerdì/Friday 20 Luglio/July ore 20/ 8 p.m.

Anthony Paule Soul Orchestra feat. Sax Gordon and Larry Batiste

Booker Brown, , Missy Andersen, John Ellison (from Soul Brothers Six), Terrie Odabi, Wee Willie Walker,

Chris Cain & Luca Giordano Band

Sabato/Saturday 21 Luglio/July 8 p.m.

Don Bryant feat. The Bo-Keys,

Anthony Paule Soul Orchestra feat. Sax Gordon and Larry Batiste

Swamp Dogg, Spencer Wiggins, Percy Wiggins, Ernie Johnson

Lacee,

Fabrizio Poggi (2018 Grammy Award Nominee) & Mitch Woods

Domenica/Sunday 22 Luglio/July 8 p.m.

Anthony Paule Soul Orchestra feat. Sax Gordon and Larry Batiste

Ernie Johnson, Missy Andersen, John Ellison (from Soul Brothers Six), Booker Brown, Terrie Odabi

Swamp Dogg, Spencer Wiggins, Percy Wiggins, Wee Willie Walker,

Lacee.

Mitch Woods with The Anthony Paule Soul Orchestra

Domenica/Sunday ore 11:00 11am Chiesa dei Cappuccini, gospel con Spencer & Percy Wiggins