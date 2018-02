'Portamiconte' pet shop: apre a Bologna

Portamiconte apre a Bologna il negozio esclusivo per cane e gatto! Vogliamo brindare con voi e con i vostri amici a 4 zampe! Buffet gratuito, gadget, croccantini in omaggio ed educazione cinofila gratuita con Orma del Lupo di Bologna.

Cosa troverete nel negozio? Alimenti, accessori, articoli per viaggiare insieme ai nostri 4 zampe, toelettatura&Spa!

Francesca Di Donna sarà pronta a consigliarvi e spiegarvi con competenza tutti gli alimenti per cane e gatto e gli articoli e gli accessori per ogni necessità (guinzagli, pettorine, giochi, tiragraffi, cucce, cuscini, ciotole, abbigliamento, lettiere, copertine, prodotti per l’igiene, antiparassitari, prodotti da viaggio come ad esempio trasportini, kit da viaggio, cinture di sicurezza, kit d’igiene). Avete bisogno di far toelettare il vostro cane o gatto? siamo un luogo di fiducia per il benessere e l’estetica grazie alla toelettatura Impronte di stile di Patrizia Silvestri che esegue tagli commerciali e da esposizione e Ozonoterapia nella Spa. Volete partecipare ai nostri eventi? tanti eventi e corsi cinofili organizzati da Federica Ragni e Francesca Di Donna (aperidog, dog massage, workshop, giornate a tema) Volete info su come viaggiare e dove andare in vacanza con cane o gatto? Federica Ragni sarà felice di darvi tutte le informazioni grazie a dogtourist