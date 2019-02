Apertura straordinaria: Audi Zentrum Bologna

Approfitta della giornata di domenica 24 febbraio per acquistare l'Audi dei tuoi sogni con vantaggi cliente fino a 10.000 €* per la gamma in pronta consegna.

Per l'occasione verrà omaggiato anche il nuovo servizio di manutenzione, Audi premium care (2 anni/30.000 Km).

L'evento è dedicato a tutte le nostre vetture in pronta consegna, con l'obiettivo di offrirvi l'opportunità unica di approfittare delle promozioni attive esclusivamente per la giornata di domenica.

In vista dell'apertura straordinaria, anche il nostro reparto Audi Prima Scelta Plus sarà aperto https://audibologna.penskeautomotive.it/auto/usate/

*NOTA LEGALE Offerta valida per contratti sottoscritti il 24 febbraio in caso di permuta di un veicolo posseduto da almeno 6 mesi o da rottamare. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale