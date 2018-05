Porto d'Arti Days: musica, giocoleria, letture, e mobilità sostenibile

Porto d'Arti Days è la rassegna pensata dalle ragazze e dai ragazzi di Esecreando e ArterEgo Associazione Culturale- Shows Circus & Co.. Tre giorni di musica, giocoleria, letture, e sensibilizzazione alla mobilità sostenibile.

Tre giorni per grandi e piccoli, fuori e dentro Spazio Eco!



VENERDì 11:

dalle 15 alle 21: Musica sott'olio: sala prove aperta gratuitamente ai giovani gruppi che desiderano provare nella sala prove di Spazio Eco. (nei turni: 15-16.30, 16.30-18, 18-19.30).

alle 19: inaugurazione della galleria d'arte permanente di Spazio Eco con mostra itinerante.

alle 20: FunambolicheMenti: collettivo di equilibristi su cavo teso di ArterEgo Associazione Culturale- Shows Circus & Co. e aperitivo al bar di Spazio Eco con raccolta fondi a sostegno di Bike Pride Bologna 2018 - Ciclisti Selvaggi!

alle 21: spettacolo teatrale "Non sono" (a cura di ArterEgo Associazione Culturale- Shows Circus & Co.) - INGRESSO LIBERO CON USCITA A CAPPELLO

dalle 22.30: concerto con Dyna Moe & the Slowmen (swing & blues) - INGRESSO A OFFERTA LIBERA



SABATO 12:

dalle 12 alle 18: Musica sott'olio: sala prove aperta gratuitamente ai giovani gruppi che desiderano provare nella sala prove di Spazio Eco. (nei turni: 12-13.30, 13.30-15, 15-16.30, 16.30-18).

dalle 15.30 alle 19: performance artistica figurativa di @Raffaele Posulu

alle 16.30: laboratorio del Piccolo Circo all'aperto

alle 17.30: spettacolo teatrale "l'Edipo no!" (a cura di ArterEgo Associazione Culturale- Shows Circus & Co.) - INGRESSO LIBERO CON USCITA CAPPELLO

alle 19.00: letture di poesie a cura di Giulia Fancinelli ed Elena Micheletti e aperitivo nel bar di Spazio Eco

dalle 21.00: concerto con: Passato Prossimo, I Maiali in Inglese, TANGE'S TIME e SPECIAL GUEST: SPACCA IL SILENZIO!!! (a cura di Esecreando e Lardo ai Giovani - onda d'urto demenziale -)

da mezzanotte Djset con Topo DJ- INGRESSO AD OFFERTA LIBERA



DOMENICA 13:

alle 13 ritrovo davanti a Spazio Eco per il consueto corteo periferico che guiderà grandi e piccoli al Bike Pride Bologna 2018 - Ciclisti Selvaggi! che partirà dalla Montagnola Bologna (durata prevista 45 min.)