Dal 14 al 21 aprile 2018 torna a Bologna, con l’edizione 3 e ½, il Poverarte – Festival di tutte le Arti! Manifestazione indipendente che nasce grazie a diverse realtà come Teatro dei Servi Disobbedienti, Zoopalco, COEMA, Ce l'ho Corto e dallo sforzo di tanti volontari individuali, senza dimenticare la collaborazione con Checkpoint Charly, Camere d'aria, Spazio Labo' Fotografia, About che hanno prodotto la sottile ma resistente Rete Poverarte, con il patrocinio del Comune di Bologna.



Corpi diversi per le diverse arti che danno vita a una sola bellezza, il Festival. Più di una settimana intensa con proiezioni di cortometraggi e lungometraggi, ma anche appuntamenti di musica, teatro, fotografia, poesia e arti figurative, articolati in un ricco programma che si svolge in diversi luoghi di Bologna. Una serie di appuntamenti pensati non solo come vetrina di artisti, ma soprattutto come cantiere e laboratorio di condivisione di esperienze e saperi.



In un’epoca multidisciplinare Poverarte crea l’opportunità per diverse forme d’espressione di combinarsi dando origine ad arti ibride, saperi condivisi atti alla crescita di un immaginario artistico del tutto nuovo.



Il festival nasce grazie al lavoro, alla volontà e alle idee condivise della Rete Poverarte, un eterogeneo gruppo di artisti attivi a Bologna che si propone di creare un luogo di incontro e condivisione, con l'obiettivo dichiarato di avvicinare il pubblico agli artisti, azzerando la distanza che c'è fra le due parti. Un' esperienza volta a sostenere l'arte in tutte le sue forme, in cui gli artisti, i critici e gli stessi spettatori possano contribuire alla creazione di percorsi di condivisione delle arti, in un’ottica di accrescimento personale e collettivo.



I luoghi del festival sono: Ateliersi, via San Vitale 69, il 14, 15, 16, 17, 18, 21 aprile, dove si tengono gli spettacoli di Teatro, live set di Musica elettronica e mostre di Arti figurative e Fotografia e un'installazione site specific; Cinema Teatro Galliera, via Matteotti 27, dal 16 al 19 aprile, dove saranno proiettati 10 lungometraggi e 20 cortometraggi in concorso, il primo round di Poesia Orale e un'installazione site specific; Mercato Sonato, Via Tartini 3, 19 e 20 aprile, poche parole ma tanti concerti della sezione musica (band e cantautori) e il secondo round di Poesia Orale oltre all'installazione site specific.



Il festival è anche un concorso pensato per giovani artisti. La Rete Poverarte ha infatti indetto negli scorsi mesi una call aperta attraverso il sito web www.poverarte.it e nei canali social di Poverarte. Sono pervenute più di 500 candidature. I responsabili delle varie sezioni hanno poi selezionato i vari progetti che sono più di 60 e che compongono il programma di questa nuova edizione del festival e che saranno valutati da giurie di esperti dello specifico settore, i quali individueranno una rosa di vincitori a cui saranno assegnate diverse possibilità di premi di diversa natura.