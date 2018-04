Dopo l’edizione 0 del 2015, e quelle ufficiali del 2016 e 2017, torna il POVERARTE – FESTIVAL DI TUTTE LE ARTI 1∞, edizione 3 ½. Poverarte – Festival di tutte le Arti è un nucleo autonomo di associazioni – composte da under 30 – che opera da tre anni in maniera indipendente e senza finanziamenti, nell’ambito dell’espressione delle arti indipendenti, mutando il concetto di fruizione dell’esposizione artistica nel segno dell’incontro fra le arti e gli artisti, fra loro e con il pubblico.



Presso Mercato Sonato hanno luogo:

_il contest per band emergenti,

_i live di artisti di punta della scena indipendente e sperimentale, elettronica e rock

_il Poetry Jam, microfono apertissimo poetico, valevole per il concorso di poesia orale

_la Sezione Arti Figurative, con installazione site-specific

_la sezione Fotografia, con esposizioni e incontri



GIOVEDì 19 APRILE

dalle 20.30

Installazione site specific di Gruppo R18



Mostre di fotografia:

– 60kg di Jànos Buck

– SLOW DRINK CHILL TRIP di Giuseppe Casalinuovo

+

Inizia il contest di musica, con:

– Dylan

– Le Frequenze di Tesla

– Non Temere Antropos

– Orfeo’s dreams



+ ospiti:

– THE STAR PILLOW live set

– Solki live





VENERDì 20 APRILE

dalle 20.30



Band in concorso:

– Phlebas

– Solaris

– Lykoi



– POVERAJAM: il secondo round di microfono aperto della categoria Poesia Orale: con musica, visuals e contaminazioni di ogni genere + GALLY live (spoken word music)



– Ka live

– Mt Zuma live

In chiusura dj set



RICHIESTA TESSERA ARCI

Giovedì 19.04 – 7€

Per chi non ha tessera ARCI 15€ comprensivi di tessera.



Venerdì 20.04 – 8€

Per chi non ha tessera ARCI 15€ comprensivi di tessera.



Abbonamento Carta a Buon Mercato!

10€ – libero accesso a tutti gli eventi di Mercato Sonato.