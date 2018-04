Pratello R'Esiste: il 25 aprile in via del Pratello

Programma edizione 2018 della tradizionale Festa del 25 Aprile in via del Pratello: "Pratello R'Esiste"

10.30 angolo “Roberto Mastai” (incrocio Pietralata-Pratello)

Posa della corona ai Caduti del Pratello.

11.00 Piazza San Rocco

Coro R’Esistente, canti popolari e partigiani

12.30 Porta Saragozza - Giardini di Villa Cassarini

Omaggio alle vittime omosessuali del nazifascismo

con il Coro R’Esistente

13.00 Centro Sociale La Pace - via del Pratello, 53

Pranzo della sporta con il Coro R’Esistente

musica, reading e...

PALCO PRINCIPALE di Piazza San Rocco

13.55 Inizio e presentazione giornata (ANPI Pratello)

14.00 Gruppi contest Perchè no #maipiùfascismi

14.45 Jack Cantina

15.30 SUZ

16.15 Mamaragoo

17.00 Balotta Continua

18.00 Statuto

PALCO di Piazzetta San Francesco

a cura di Barricata71 con la cornice radiofonica di Radio Pratello

14.00 Apertura con Radio Pratello

14.45 Francesco Guarino + Paradoz y Los Mojitos

15.30 Gin Gerani

16.15 Mariachi Dolls

17.00 Tizio Bononcini

17.45 Brigada

18.30 Janela nel vuoto

PUNTO MUSICA MACONDO via del Pratello 22/c

Mirko BigBon & River of Gennargentu

Hill Country Blues

Federico Doria

Soul Soup

LSA - Laboratorio Sociale Afrobeat

Mr No Money

PUNTO MUSICA PIRATELLO via del Pratello 25

Hip-hop dalla piazza dei colori

Cinzia Russo

Acusticazzi

PUNTO MUSICA BUKOWSKI via del Pratello 81/a

I carrelli elevatori & frendzs

Il teatrino di Basta: parole e canzoni

con Gian Marco Basta, Claudio Giovannini. Ospite Salvo Giordano

PUNTO MUSICA VIA PIETRALATA

a cura di Dobrinski Prodishi, etichetta musicale indipendente

Mr No Money Blues Band

Oliva live project

Alessandro Baro

Dobrinski Liberation set

Jack Cantina

PUNTO MUSICA VIA SANTA CROCE

Idea Fissa

Terza Classe

The bistocks

Rezzo + Maria Devigili

CENTRO SOCIALE LA PACE via del Pratello 53

11.00 Lezione aperta di Social Qi Gong a cura della Social Street

15.30 Intitolazione della sezione Anpi Pratello a Giancarlo Grazia.

Presentazione del volume Giancarlo Grazia. Il partigiano Fritz, a cura di Valerio Frabetti, Editrice Socialmente.

Saranno presenti Luca Alessandrini (Ist. Parri), Valerio Frabetti (Anpi Saragozza), Simona Salustri (Anpi Prov.le), Laura Arbizzani e Antonella Grazia

17.00 Conclusione del progetto “Perché No #maipiùfascismi”: proiezione della video inchiesta “Sei fascista o antifascista?” realizzata dai Perché No del Liceo Gaetano Arcangeli e dello slide show “Neofascismi” realizzato dai Perché No del Liceo Laura Bassi. A seguire: merenda resistente

Spazi r’esistenti

SPAZIO MOSTRE via Pietralata 45

Bologna HA memoria. Bologna è antifascista

• Mostra dell’archivio storico Bologna città medaglia d’oro della Resistenza

• Mappa delle aggressioni fasciste a cura di ecn.org/antifa

• Mappa delle organizzazioni fasciste in regione a cura di Bologna Antifascista

Via Pietralata 47

• Nell'antro della sibilla. Performance di Licia Giaquinto

SENAPE VIVAIO URBANO, via Santa Croce 10

R’Esistenze Trans

Presentazione “L’aurora delle trans cattive” di e con Porpora Marcasciano

LOFT KINODROMO, via San Rocco 16

Apertura speciale dalle ore 11 alle ore 23, ingresso senza tessera: bar, musica, video e giochi

Spazio bimbi

Via San Rocco / San Valentino

• R’Esistere collage, storie di resistenza e coraggio a cura dell’Associazione Le Ortiche

• Pompieropoli, bambini pompieri per un giorno Omaggio a Carlo Ceccolini a cura dei volontari del

Corpo dei VVF

• Trucca Bimbi, laboratorio di Trucco e Parrucco

Tornei

MUTENYE via del Pratello 44

13.30 Torneo di biliardino

BARAZZO via del Pratello 66/b

13.00 Torneo di briscola

VIA SANTA CROCE

12.00 Torneo di Street Basket

cibo, bevande e mercatino

PIAZZA SAN ROCCO

Punto Pratello R’Esiste

Associazione Campi Aperti

VIA DEL PRATELLO 97

Punto Pratello R’Esiste

ANPI Pratello

Crash

VIA DEL PRATELLO 58

Punto Pratello F.C.

PIAZZA SAN FRANCESCO

Punto Barricata71

VIA PIETRALATA

Associazione Campi Aperti

Lungo via del Pratello e dintorni

Live painting a cura di Arti povere Pratello,

Shooting fotografico a cura di Pratello Football Club

Esibizione del gruppo Afro Ecole de la Rue

Incursioni resistenti dell’Hard Coro de’ Marchi

… e 1.000 papaveri rossi ...

Flash Mob delle donne R’Esistenti del Dthè

del Centro Sociale La Pace

la festa del Pratello termina alle h. 19 ...

ma la musica continua al Parco del Cavaticcio